Каліду Кулібалі, getty images
24 квітня 2023, 20:59
Ювентус розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, головний тренер команди Массіміліано Аллегрі мав приватну розмову з захисником Челсі Каліду Кулібалі.
В цьому сезоні сенегальський футболіст провів 31 поєдинок, в якому відзначився двома голами та одним асистом.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус не хоче продавати Гатті, незважаючи на інтерес із боку двох закордонних клубів.