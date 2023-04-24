Італія

Сенегальський захисник може перебратись

Ювентус розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, головний тренер команди Массіміліано Аллегрі мав приватну розмову з захисником Челсі Каліду Кулібалі.

В цьому сезоні сенегальський футболіст провів 31 поєдинок, в якому відзначився двома голами та одним асистом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус не хоче продавати Гатті, незважаючи на інтерес із боку двох закордонних клубів.