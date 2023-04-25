Італія

Італійський клуб оцінив голкіпера.

Інтер готовий розглянути серйозні пропозиції щодо переходу свого голкіпера Андре Онана найближчим літнім трансферним вікном.

Як повідомляє видання Goal з посиланням на Gazzetta dello Sport, італійський клуб хоче отримати за воротаря 40 мільйонів євро.

Стверджується, що в підписанні камерунського футболіста зацікавлений представник чемпіонату Англії — Челсі.

Зазначимо, що Онана перебрався в Інтер минулого літа на правах вільного агента з Аякса.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Онана та Брозович мало не побилися на тренуванні.