Італія

29-річний аргентинець має проблеми зі здоров'ям.

Нападник Роми Пауло Дібала може пропустити найближчий матч італійської Серії А проти Мілана. Про це повідомляє Sky Italia.

За інформацією джерела, у 29-річного аргентинця проблеми з гомілкостопом після удару в матчі проти Аталанти (1:3).

Цього сезону Дібала провів 34 матчі, в яких забив 16 голів та віддав вісім результативних передач.

Нагадаємо, матч Рома — Мілан відбудеться 29 квітня, о 19:00 за київським часом. Після 31 туру Мілан набрав 56 очок та посідає четверте місце в турнірній таблиці Серії А, а у Роми скільки балів і п'ятий рядок.