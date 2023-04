Римська Рома здобула перемогу у другому матчі чвертьфіналу Ліги Європи над Феєнордом (4:1), завдяки чому пройшла у півфінал змагання.

Важливим став другий гол римлян — його забив Пауло Дібала. Саме це взяття воріт стало найкращим цього тижня Ліги Європи.

🥇 The #UEL Goal of the Week winner is... 🥁@Heineken || #UELGOTW pic.twitter.com/Yu6F9Uc9VM