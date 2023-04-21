Ліга Європи

Аргентинець поразив ворота Феєнорда.

Римська Рома здобула перемогу у другому матчі чвертьфіналу Ліги Європи над Феєнордом (4:1), завдяки чому пройшла у півфінал змагання.

Важливим став другий гол римлян — його забив Пауло Дібала. Саме це взяття воріт стало найкращим цього тижня Ліги Європи.

Конкурентами Дібали були: його партнер по команды Стефан Ель-Шаараві, Мітчел Баккер з Баєра та Каспер Терхо з Юніона.

Рома у півфіналі Ліги Європи зійдеться з леверкузенським Баєром. Перший матч пройде 11 травня в Італії, а другий — 18 травня в Німеччині.