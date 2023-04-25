Аталанта у матчі 31 туру італійської Серії А на своєму полі впевнено обіграла Рому (3:1).

Перемогу команді Джан-П'єро Гасперіні принесли забиті м'ячі у виконанні Пашалича, Толоя та Компейнерса. У "вовків" єдиний результативний удар в активі Пеллегріні.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Аталанта — Рома в італійській Серії А:

Аталанта - Рома 3:1
Голи: Пашалич, 39, Толой, 74, Компейнерс, 84 — Пеллегріні, 83

Аталанта: Спортьєлло — Толой, Джимсіті (Паломіно 74), Скальвіні — Дзаппакоста, Де Роон, Едерсон (Соппі 90+6), Меле (Деміраль 82) — Коопмейнерс, Пашаліч (Хойлунд 82), Сапата (Муріель 90+6)

Рома: Патрісіу — Манчіні (Дібала 64), Льоренте, Ібаньєс — Челік, Бове (Матич 64), Крістанте, Залевські (Спінаццола 64) — Пеллегріні, Сольбаккен (Ель-Шаараві 85) — Абрагам (Белотті 81)