Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії А, що відбувся 24 квітня 2023 року, 21:45.
Аталанта - Рома, Getty Images
25 квітня 2023, 07:30
Аталанта у матчі 31 туру італійської Серії А на своєму полі впевнено обіграла Рому (3:1).
Перемогу команді Джан-П'єро Гасперіні принесли забиті м'ячі у виконанні Пашалича, Толоя та Компейнерса. У "вовків" єдиний результативний удар в активі Пеллегріні.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Аталанта — Рома в італійській Серії А:
Аталанта - Рома 3:1
Голи: Пашалич, 39, Толой, 74, Компейнерс, 84 — Пеллегріні, 83
Аталанта: Спортьєлло — Толой, Джимсіті (Паломіно 74), Скальвіні — Дзаппакоста, Де Роон, Едерсон (Соппі 90+6), Меле (Деміраль 82) — Коопмейнерс, Пашаліч (Хойлунд 82), Сапата (Муріель 90+6)
Рома: Патрісіу — Манчіні (Дібала 64), Льоренте, Ібаньєс — Челік, Бове (Матич 64), Крістанте, Залевські (Спінаццола 64) — Пеллегріні, Сольбаккен (Ель-Шаараві 85) — Абрагам (Белотті 81)