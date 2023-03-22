Іспанія

Аргентинець може продовжити кар'єру в Каталонії.

Нападник Роми Пауло Дібала може змінити клубну прописку, повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, головним фактором інтересу каталонців є низька сума викупу, прописана в його контракті з "вовками" — всього 12 мільйонів євро для клубів не з Серії А. До речі, На Transfermarkt ціна Дібали – 30 мільйонів євро.

Пауло в поточному сезоні забив 13 голів та віддав вісім гольових передач у 29 матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рома хоче продовжити контракт з Дібалою.