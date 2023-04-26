Іспанія

Іспанський захисник може змінити клуб у літнє трансферне вікно.

Захисник Жирони Арнау Мартінес може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно, але залишитися у Ла Лізі. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, у послугах 20-річного іспанця зацікавлений мадридський Атлетіко, який уже розпочав переговори щодо трансферу футболіста.

Також наголошується, що між гравцем та "матрацниками" вже є усна домовленість про зарплату, термін контракту та його тривалість.

Наразі клуби обговорюють суму трансферу гравця, сума викупу якого складає близько 20 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Арнау провів 29 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.