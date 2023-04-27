Італія

23-річний бразилець приєднається до команди найближчого літа.

Удінезе на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із нападником Цинцинатті Бреннером.

Угода з 23-річним бразильцем буде розрахована до літа 2028 року та почне діяти з найближчого літа.

Нинішнього сезону Бреннер провів сім поєдинків, у яких забив один гол.

Загалом Бреннер провів 72 матчі за клуб МЛС, забивши 27 голів та віддавши сім гольових передач. До цього він виступав за Сан-Паулу та Флуміненсе.