23-річний бразилець приєднається до команди найближчого літа.
Бреннер, ФК Удінезе
27 квітня 2023, 18:14
Удінезе на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із нападником Цинцинатті Бреннером.
Угода з 23-річним бразильцем буде розрахована до літа 2028 року та почне діяти з найближчого літа.
Нинішнього сезону Бреннер провів сім поєдинків, у яких забив один гол.
Загалом Бреннер провів 72 матчі за клуб МЛС, забивши 27 голів та віддавши сім гольових передач. До цього він виступав за Сан-Паулу та Флуміненсе.