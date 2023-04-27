Захисник може змінити клуб на постійній основі.
Дієго Льоренте, getty images
27 квітня 2023, 18:59
Рома розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє портал Forza Roma, римський клуб хоче підписати Дієго Льоренте, який виступає за команду на правах оренди, на постійній основі. Вартість переходу оцінюється у 18 мільйонів євро.
Захисник, який належить Лідс Юнайтед, в цьому сезоні відіграв вісім поєдинків за Рому, в яких отримав попередження.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що власник Олімпіакоса та Ноттінгем Форест хоче стати міноритарним акціонером Роми.