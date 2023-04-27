Італія

Захисник може змінити клуб на постійній основі.

Рома розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє портал Forza Roma, римський клуб хоче підписати Дієго Льоренте, який виступає за команду на правах оренди, на постійній основі. Вартість переходу оцінюється у 18 мільйонів євро.

Захисник, який належить Лідс Юнайтед, в цьому сезоні відіграв вісім поєдинків за Рому, в яких отримав попередження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що власник Олімпіакоса та Ноттінгем Форест хоче стати міноритарним акціонером Роми.