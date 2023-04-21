Ліга Європи

Дивіться найцікавіші моменти поєдинку Ліги Європи, який відбувся 20.04.2023 о 22:00.

Рома у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи на своєму полі здобула впевнену перемогу над Феєнордом (4:1).

Перемогу команді Жозе Моурінью принесли забиті м'ячі у виконанні Спінаццоли, Дібали, Ель-Шаараві та Пеллегріні. У складі голландського клубу єдиним результативним ударом відзначився Пайшан.

Нагадаємо, у першій грі Феєнорд здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рома — Феєнорд в 1/4 фіналу Ліги Європи-2022/23:

Рома — Феєнорд 4:1

Голи: Спінаццола, 60, Дибала, 89, Ель-Шаараві, 101, Пеллегріні, 109 — Пайшан, 80.

Рома: Патрісіу — Спінаццола, Манчіні, Льоренте (Ібаньєс, 72), Смоллінг (Челік, 78), Залевський (Дибала, 73) — Пеллегріні, Вейналдум (Ель-Шаараві, 21, Кумбулла, 106)), Матич, Крістанте — Белотті (Ебрахам, 72).

Феєнорд: Бейлов — Геертрейда, Ганцко, Траунер (Ділросун, 106), Гартман (Лопес, 106) — Шиманський (Педерсен, 91), Віффер, Кокджу — Джаханбахш (Данілу, 74), Хіменес, Ідріссі (Пайшан, 65).

Попередження: Льоренте, Дибала, Ебрахам, Патрісіу — Гартман, Віффер, Хіменес.

Вилучення: Хіменес, 120+1.