Італія

Шведський форвард хоче продовжити ігрову кар'єру ще на один рік.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович має намір продовжити ігрову кар'єру ще на один сезон. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

Чинний контракт 41-річного шведа розрахований до літа цього року, а переговори про нову угоду ще не почалися.

За інформацією джерела, футболіст має запасний варіант, якщо Мілан не захоче продовжувати з ним контракт.

Це варіант із Монцею, якою керують давні знайомі шведа – Адріано Галліані та Сільвіо Берлусконі.

У нинішньому сезоні Ібрагімович постійно знаходиться в лазареті "россонері". На його рахунку лише чотири матчі та один гол при 144 зіграних хвилинах.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімович пропустить кінцівку сезону через травму.