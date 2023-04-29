Шведський форвард хоче продовжити ігрову кар'єру ще на один рік.
Златан Ібрагімович, Getty Images
29 квітня 2023, 14:35
Нападник Мілана Златан Ібрагімович має намір продовжити ігрову кар'єру ще на один сезон. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.
Чинний контракт 41-річного шведа розрахований до літа цього року, а переговори про нову угоду ще не почалися.
За інформацією джерела, футболіст має запасний варіант, якщо Мілан не захоче продовжувати з ним контракт.
Це варіант із Монцею, якою керують давні знайомі шведа – Адріано Галліані та Сільвіо Берлусконі.
У нинішньому сезоні Ібрагімович постійно знаходиться в лазареті "россонері". На його рахунку лише чотири матчі та один гол при 144 зіграних хвилинах.
Раніше повідомлялося, що Ібрагімович пропустить кінцівку сезону через травму.