Швед готовий повернутись на поле.
ЗЛАТАН ІБРАГІМОВИЧ GETTY IMAGES
20 квітня 2023, 18:25
Нападник Мілана Златан Ібрагімович оговтався після м’язового ушкодження, про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
Швед відновив тренування. Втім, поки що не відомо, чи зможе він зіграти у найближчому поєдинку "россонері".
Цього сезону, більшу частину якого Ібрагімович пропустив через травму, він провів чотири матчі, в яких забив один гол, провівши на полі лише 144 хвилини.
Раніше повідомлялось, що Мілан не планує пропонувати Ібрагімовичу новий контракт, тому він покине клуб, коли його угода закінчиться в кінці червня.