Італія

Швед готовий повернутись на поле.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович оговтався після м’язового ушкодження, про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Швед відновив тренування. Втім, поки що не відомо, чи зможе він зіграти у найближчому поєдинку "россонері".

Цього сезону, більшу частину якого Ібрагімович пропустив через травму, він провів чотири матчі, в яких забив один гол, провівши на полі лише 144 хвилини.

Раніше повідомлялось, що Мілан не планує пропонувати Ібрагімовичу новий контракт, тому він покине клуб, коли його угода закінчиться в кінці червня.