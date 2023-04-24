Італія

41-річний футболіст знову травмувався.

Не встиг нападник Мілана Златан Ібрагімович оговтатись від недавньої травми, пов'язаної з м'язовим ушкодженням, як знову травмувався.

Вчора, під час матчу з Лечче (2:0), швед розпочав розминку та приготувався до виходу на поле. Проте Златан раптово припинив приготування до виходу на поле та повернувся до лави запасних. Як повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо, в Ібрагімовича проблеми з литками. Точний діагноз поки що не відомий. Ймовірно, до кінця сезону він вже не зіграє.

Цього сезону, більшу частину якого Ібрагімович пропустив через травму, він провів чотири матчі, в яких забив один гол, провівши на полі лише 144 хвилини.

Раніше повідомлялось, що Мілан не планує пропонувати Ібрагімовичу новий контракт, тому він покине клуб, коли його угода закінчиться в кінці червня.