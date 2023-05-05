Італія

Здається, нападник залишиться в стані неаполітанців.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс висловився щодо можливого переходу Віктора Осімгена в інший клуб.

"Я не продам Віктора Осімена цього літа — ні в якому разі", — наводить слова Ауреліо Де Лаурентіса Фабріціо Романо.

Цього сезону Осімхен провів 34 матчі, у яких забив 27 голів та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед не готовий платити за Осімгена понад 110 мільйонів євро