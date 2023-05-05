Італія

"Бьянконеррі" не втримались та опублікували відповідний пост.

Ювентус у своєму офіційному твіттері привітав Наполі із завоюванням титулу чемпіона Італії, яке стало для неаполітанців третім в історії.

"З огляду на безліч компліментів, отриманих за ці роки, ми не могли втриматися. Вітаємо Наполі із завоюванням третього скудетто!" - йдеться у повідомленні.

Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci 😄



Congratulazioni al @sscnapoli per la conquista del suo terzo scudetto! — JuventusFC (@juventusfc) May 4, 2023

Ймовірно, Ювентус натякає на безліч титулів, які туринська команда завоювала упродовж попереднього десятиліття. Нагадаємо, загалом у Юве 36 титулів чемпіона Італії.