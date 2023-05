Ювентус у своєму офіційному твіттері привітав Наполі із завоюванням титулу чемпіона Італії, яке стало для неаполітанців третім в історії.

"З огляду на безліч компліментів, отриманих за ці роки, ми не могли втриматися. Вітаємо Наполі із завоюванням третього скудетто!" - йдеться у повідомленні.

Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci 😄



Congratulazioni al @sscnapoli per la conquista del suo terzo scudetto!