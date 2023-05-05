"Бьянконеррі" не втримались та опублікували відповідний пост.
Наполі святкує чемпіонство, фото твіттер Наполі
05 травня 2023, 15:19
Ювентус у своєму офіційному твіттері привітав Наполі із завоюванням титулу чемпіона Італії, яке стало для неаполітанців третім в історії.
"З огляду на безліч компліментів, отриманих за ці роки, ми не могли втриматися. Вітаємо Наполі із завоюванням третього скудетто!" - йдеться у повідомленні.
Ймовірно, Ювентус натякає на безліч титулів, які туринська команда завоювала упродовж попереднього десятиліття. Нагадаємо, загалом у Юве 36 титулів чемпіона Італії.