Італія

Форвард "неаполітанців" поділився своїми думками після гри з Удінезе.

Нападник Наполі Віктор Осімген прокоментував нічийний результат у матчі 33 туру італійської Серії А проти Удінезе (1:1), який дозволив "неаполітанцям" достроково оформити чемпіонство.

"Це фантастичні емоції, прекрасне почуття, яке неможливо описати. Цей день я ніколи не забуду у своєму житті. Ці фанати стільки років чекали на це Скудетто, і ми пишаємося тим, що повернули його до Неаполя!

На початку року в нас ніхто не вірив. Натомість ми виявилися конкурентоспроможною командою з дуже сильним тренером та відмінним президентом. Спаллетті нам був як батько.

Удінезе — Наполі 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Дякую всім, хто працював разом з нами щодня. Ми перемогли завдяки всім їм. Ми вірили в це від початку, і тепер давайте насолоджуватися цим тріумфом.

У якому матчі ви зрозуміли, що можете виграти Скудетто? Я особисто зрозумів це після перемоги на Олімпіко над Ромою. Звідти ми здобули довіру та менталітет. Я дякую своїм партнерам по команді, персоналу, тренерам. Це був чудовий рік для мене", — наводить слова Осімгена прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Осімген побив рекорд Ето'О по голах у Серії А.