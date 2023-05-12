Італія

Алжирському хавбеку доведеться перенести операцію.

Півзахисник Мілана Ісмаель Беннасер не зможе допомогти своїй команді цього сезону. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, 25-річний алжирець отримав травму коліна у матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера (0:2).

За інформацією джерела, футболісту буде потрібна операція, через що він пропустить близько 3-4 місяців.

Цього сезону Беннасер провів 40 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав дві результативні передачі.