Італія

Бразильський захисник продовжить кар'єру в італійській Серії А.

Захисник донецького Шахтаря Марлон поставив свій підпис під контрактом із Монцею. Про це повідомляє прес-служба італійського клубу.

Угода з 26-річним бразильцем розрахована до літа 2023 року. Інші деталі угоди не розголошуються.

За інформацією ЗМІ, ця орендна угода завдяки оновленим правилам ФІФА щодо легіонерів, які виступають в Україні та Росії.

Минулого сезону Марлон провів 12 поєдинків у складі "гірників" в УПЛ, а ще дев'ять у Лізі чемпіонів.

Для Марлона це повернення до Італії через рік — до переходу до Шахтаря бразилець виступав за Сассуоло з 2018 по 2021 рік.