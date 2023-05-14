Італія

Відбувся черговий матч 35-го туру італійського чемпіонату.

У поєдинку 35 туру італійської Серії А Торіно в гостях здобув мінімальну перемогу над Вероною з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 29 хвилині, а його автором став Нікола Влашич, якому асистував Антоніо Санабрія.

Після 35 турів Торіно набрав 49 очок та займає восьме місце у турнірній таблиці Серії А, а у Верони — 30 балів та 17 рядок перед зоною вильоту.

Верона — Торіно 0:1

Гол: Влашич, 29.

Верона: Монтіпо — Давідович (Кабаль, 46), Хієн, Маньяні (Коппола, 23) — Лазович, Абільдгорд, Тамезе, Фараоні (Депаолі, 77) — Нгонге, Верді (Дуда, 46 (Браф, 60)) — Джурич.

Торіно: Мілінкович-Савич — Родрігес, Бонджорно, Джиджі (Схюрс, 69) — Войвода, Іліч, Річчі (Вієйра, 90), Сінго — Влашич (Сек, 60), Карамо (Лазаро, 90) — Санабрія (Пеллегрі, 69).

Попередження: Тамезе, Абільдгорд, Депаолі — Іліч, Джиджі.