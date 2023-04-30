Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії А, що відбувся 29 квітня 2023 року, 21:45.

Аталанта у матчі 32 туру італійської Серії А у гостях здобув перемогу над Торіно (2:1).

Перемогу команді Джан П'єро Гасперіні принесли забиті м'ячі у виконанні Дзаппакости та Сапати. У "биків" єдиний м'яч забив Санабрія.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Торіно — Аталанта в Серії А:

Торіно — Аталанта 1:2

Голи: Санабрія, 75 — Дзаппакоста, 34, Сапата, 88

Торіно: Мілінкович-Савич — Джіджі Схурс, Буонджорно — Лазаро (Сінго, 86), Лінетті (Річчі, 62), Ілич, Родрігес (Войвода, 62) — Карамо (Влашич, 46), Міранчук — Санабрія (Пеллегрі, 89)

Аталанта: Спортьєлло — Толой, Джимсіті, Скальвіні (Паломіно, 65) — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон (Муріель, 80), Мехле — Пашалич (Бога, 53), Копмайнерс — Гейлунд (Сапата, 52)

Попередження: Родрігес — Паломіно