Італія

Неаполітанці готуються до відходу свого гравця.

Захисник Наполі Кім має всі шанси залишити команду найближчим літнім трансферним вікном, тому клуб підшукав йому заміну.

Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, неаполітанці хочуть підписати захисника Аякса Юррієна Тімбера.

Центральний захисник в цьому сезоні провів 42 поєдинки, в яких відзначився голом та двома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Аякс хоче за Тімбера 50 мільйонів євро.