Італія

Представники Японії нерідко отримують популярність в Італії.

Чемпіонський сезон італійського Наполі поступово добігає до свого завершення, але життя клубу на цьому не зупиняється, тож найближчим часом "Партенопеї" муситимуть звернути увагу на події на трансферному ринку.

Власне, вони вже почали поступово вивчати потенційних кандидатів на підсилення власного складу, звернувши увагу на ринок Іспанії, де знайшли нападника Реала Сосьєдад Такефесу Кубо.

21-річний японець переїхав до Європи ще влітку 2019 року, проте в юному віці закріпитись у складі мадридського Реала майже не мав можливості.

Його постійні оренди до Мальорки, Вільярреала та Хетафе зрештою завершились повноцінним переходом до клубу з Країни Басків за 6,5 млн євро влітку минулого року.

Із тих пір минув майже сезон, а на рахунку Кубо за цей час з’явились додаткові 40 матчів, 8 голів та 8 гольових передач у складі "королівських".

У підсумку, Наполі вже відправив своїх скаутів на ознайомлення зі здібностями футболіста в заключних матчах сезону, проте конкурувати за його потенційних перехід італійському клубу доведеться з іншими неназваними журналістом Ніколо Скірою клубами Іспанії та Англії.

Портал Transfermarkt оцінив Такефусу в 15 млн євро.