Англієць може перебратись в Серію А.
Рубен Лофтус-Чік, getty images
18 травня 2023, 18:27
Мілан розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, італійський клуб хоче зробити перебудови півзахисту завдяки підписанню Рубена Лофтуса-Чіка.
В цьому сезоні Рубен провів 30 поєдинків, в яких відзначився двома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі відкритий до пропозицій щодо Лофтус-Чіка у найближче трансферне вікно.