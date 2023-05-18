Італія

Англієць може перебратись в Серію А.

Мілан розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, італійський клуб хоче зробити перебудови півзахисту завдяки підписанню Рубена Лофтуса-Чіка.

В цьому сезоні Рубен провів 30 поєдинків, в яких відзначився двома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі відкритий до пропозицій щодо Лофтус-Чіка у найближче трансферне вікно.