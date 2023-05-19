Італія

Поточний тренер має розбіжності з президентом клуба.

Наполі при Лучано Спаллетті виграв поточний розіграш чемпіонату Італії, проте тренер може залишити команду вже цього літа.

Як повідомляє видання Il Corriere della Sera, розбіжності між президентом клуба Ауреліо Де Лаурентісом та Лучано Спаллетті зростають.

Стверджується, що фахівець може залишити команду, а його місце займе Антоніо Конте або Рафаель Бенітес.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Спаллетті потрапив у поле зору дурним вчинком, привітавши зеніт з чемпіонством.