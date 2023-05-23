Італія

Массиміліано Аллегрі поділився своїми думками після гри з Емполі.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував поразку "старої синьйори" у матчі 36 туру італійської Серії А проти Емполі (1:4), перед яким клубу повідомили про зняття 10 очок у турнірній таблиці.

"Ми не повинні шукати алібі чи виправдань, оскільки ми – Ювентус, ми звикли перемагати чи принаймні боротися за перемогу. Тепер ми маємо зіграти ще дві гри. Прямо зараз усе, що ми можемо зробити, це зберігати спокій і змиритися з поразкою.

Перед грою ми набрали 69 очок та були другими у таблиці. Навіть після 10-очкового штрафу, за перемоги у нас був би шанс поборотися з Міланом за кваліфікацію до Ліги чемпіонів. На жаль, все пішло негаразд. Я не можу дорікнути хлопцям. То була непроста ситуація.

Наступні кілька днів теж будуть непростими, бо ми вилетіли з Ліги Європи, а потім дізнались про новину про нове покарання за 10 хвилин до початку матчу. Протягом трьох місяців у нас відбирали та повертали очки. Це не виправдання, але це, поза сумнівом, аномальний сезон для нас, і, незважаючи на все це, команда заробила 69 очок", — наводить слова Аллегрі Football-Italia.

В оновленій турнірній таблиці Серії А Ювентус набрав 59 очок та посідає лише сьоме місце. До Роми у зоні єврокубків один бал. До топ-4 п'ять очок.