Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії А, що відбувся 22 травня 2023 року, 19:30.

Рома у матчі 36 туру італійської Серії А на своєму полі поділила очки із Салернітаною (2:2).

У складі команди Жозе Моурінью результативними ударами відзначилися Ель-Шаараві та Матич. У гостей забиті м'ячі на рахунку Кандреви та Діа.

Зазначимо, що Рома не може виграти у шести матчах поспіль у чемпіонаті Італії – для Моурінью це перша така серія у кар'єрі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рома — Салернітана в італійській Серії А-2022/23:

Рома — Салернітана 2:2

Голи: Ель-Шаараві, 47, Матич, 83 — Кандрева, 12, Діа, 54

Рома: Патрісіу — Бове, Смоллінг, Ібаньєс (Льоренте, 46) — Залевський, Тахірович (Матич, 46), Камара (Крістанте, 75), Ель-Шаараві — Солбаккен (Пеллегріні, 46), Вейналдум (Ебрахам, 67) — Белотті

Салернітана: Очоа — Данилюк, Дьомбер (Ловато, 71), Пірола (Трост-Еконг, 78) — Кастанос (Маццокі, 59), Кулібалі, Бохінен (Вілена, 71), Брадарич — Кандрева (Ботхейм, 78), Діа — Пйонтек

Попередження: Залевський — Дьомбер, Очоа, Данилюк, Діа