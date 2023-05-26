Захисник змінить клуб.
Кім Мін Дже, фото getty images
26 травня 2023, 20:59
Захисник Наполі Кім Мін Дже провів дуже потужний сезон, тому зацікавив ряд провідних європейських клубів.
Як повідомляє Corriere dello sport, південнокорейський захисник вирішив своє майбутнє — він перебереться в Манчестер Юнайтед.
Стверджується, що футболіст очікує відкриття трансферного вікна, щоб полетіти у Манчестер та оформити усі деталі.
Зазначимо, що у поточному сезоні 26-річний захисник провів 33 матчі в Серії А та забив два голи.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парі Сен-Жермен та Ліверпуль також контактували з Наполі по Кіму.