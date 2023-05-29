Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 29 травня 2023 року, 21:45.

У рамках 37 туру італійської Серії А Мілан на виїзді здолав Ювентус з рахунком 1:0. Єдиним голом в матчі відзначився Олів'є Жиру.

Мілан вже гарантував собі участь у Лізі чемпіонів. Крім того, команда Піолі може зазіхнути на "бронзу" чемпіонату. А от Юве максимум світить Ліга Європи, якщо вони в останньому турі переможуть Удінезе, а Рома програє або зіграє внічию зі Спецією. В іншому випадку, Ювентус — учасник Ліги конференцій.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Мілан в 37 турі Серії А-2022/23:

Ювентус — Мілан 0:1

Гол: Жиру, 40



Ювентус: Щесни — Данило, Бремер (Бонуччі, 83), Гатті — Куадрадо, Локателлі, Рабьо, Костич (Мілік, 63) — Ді Марія (Паредес, 63), Кін (Ілінг, 73), К’єза.



Мілан: Меньян — Калабрія (Калулу, 86), Тіав, Томорі, Ернандес — Тоналі, Крунич — Мессіас (Салемакерс, 57), Діас (Побега, 82), Леау (Балло-Туре, 82) — Жиру (Орігі, 86).



Попередження: Куадрадо — Мессіас, Крунич