Італія

Новий чемпіон Італії перебуває у пошуках нового головного тренера.

Після того, як у стані Наполі офіційно підтвердили про відхід Лучано Спаллетті з посади головного тренера, боси італійського клубу розпочали пошуки нового керманича.

Як повідомляє Football Italia, президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс особисто зв'язався з Юліаном Нагельсманном, щоб обговорити можливе призначення. Це вже другий контакт клубу з німцем, але перший мав лише ознайомлювальний характер.

Спочатку Наполі хотів призначити Луїса Енріке, проте через труднощі у переговорному процесі в клубі вирішили повернутися до кандидатури Нагельсманна.

Раніше повідомлялося, що в таборі неаполітанців також розглядається кандидатура Сержіо Консейсао.