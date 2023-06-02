Подовжена угода з півзахисником.
Юрій Копина, сайт Олександрії
02 червня 2023, 15:51
Олександрія на своєму офіційному сайті повідомила про продовження контракту з опорним півзахисником з Юрієм Копиною. Угода розрахована до 2025 року.
Юрій дебютував за Олександрію 7 серпня 2021 року у виїзному матчі проти донецького Шахтаря (1:2).
Загалом, за "аграріїв" він провів 21 матч. Ще два матчі Юрій відіграв у Кубку України, де відзначився одним забитим голом.
Раніше повідомлялось, що Калюжний повертається до Олександрії після оренди у чемпіонаті Індії.