Італія

Таку зарплатню в Інтері гравець навряд чи би зміг отримувати.

Наприкінці цьогорічного зимового трансферного вікна словацький центральний захисник міланського Інтера Мілан Шкрініар оголосив про свій перехід до французького Парі Сен-Жермен наприкінці сезону.

Тоді 28-річний виконавець дуже переймався через власну долю, оскільки побоювався реакції фанатів "змій" на свій трансфер.

Однак на початку березня у футболіста почались проблеми зі спиною, що в підсумку остаточно вибило його із заявки команди Сімоне Індзагі, який додатково позбавив свого підопічного статусу капітана команди.

Із наближенням самого факту переїзду Шкрініара до Франції, відкриваються нові деталі його угоди з ПСЖ. Таким чином стало відомо, що, згідно з інформацією італійського журналіста Ніколо Скіри, захисник отримуватиме в ПСЖ гарантованих 9 млн євро на рік.

Ще 2 млн євро надійдуть на рахунки Мілана в якості бонусів за виконання певних умов контракту.

Угода поміж ПСЖ та Шкрініаром буде чинною до 2027 року.