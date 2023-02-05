Коуч "нерадзуррі" висловився про словака.
МІЛАН ШКРІНІАР, GETTY IMAGES
05 лютого 2023, 12:31
Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував рішення захисника Мілана Шкрініара не продовжувати контракт. Влітку він перейде до ПСЖ на правах вільного агента.
"Я не засуджую його вибір. Він унікальна людина і чудовий хлопець, який добре виконує свою роботу. У футболі трапляються подібні речі.
Чи продовжить він вдягати капітанську пов’язку? Ми обираємо капітана, виходячи із виступів гравців. Шкрініар більше не буде нашим капітаном після того, що сталося. Наш капітан — Ханданович", — цитує Індзагі La Gazzetta dello Sport.
Раніше повідомлялось, що ПСЖ не зміг домовитись про трансфер Шкрініара взимку.