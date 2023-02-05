Італія

Коуч "нерадзуррі" висловився про словака.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував рішення захисника Мілана Шкрініара не продовжувати контракт. Влітку він перейде до ПСЖ на правах вільного агента.

"Я не засуджую його вибір. Він унікальна людина і чудовий хлопець, який добре виконує свою роботу. У футболі трапляються подібні речі.

Чи продовжить він вдягати капітанську пов’язку? Ми обираємо капітана, виходячи із виступів гравців. Шкрініар більше не буде нашим капітаном після того, що сталося. Наш капітан — Ханданович", — цитує Індзагі La Gazzetta dello Sport.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ не зміг домовитись про трансфер Шкрініара взимку.