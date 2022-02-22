Португалия

Украинский форвард поделился своими мыслями о трансферных слухах вокруг своей персоны.

Нападающий португальской Бенфики Роман Яремчук прокомментировал трансферные слухи, которые связывали его персону с Барселоной, Миланом, Уотфордом и Ромой.

"Я могу сказать, что все это неправда. Со мной никогда не было никаких контактов, никаких переговоров. Это наверное больше связано с тем, что мы проиграли в Кубке Португалии, может быть для дополнительного давления.

Я первую очередь рассматривал команду, которая может стать трамплином, хорошим шагом вперед в моей карьере. Сейчас мое мнение не изменилось.

Бенфика — это правильный клуб для меня. Мне нужно время. Мне было сложно в Александрии, в Киеве и Бельгии — мне нужна какая-то особенная спокойность в себе, чтобы показывать свою игру", — сказал Яремчук в эфире YouTube-канала Влады Седан.

Ранее Яремчук прокомментировал свой переход из бельгийского чемпионата в португальский.