Італія

Неаполітанці досі не визначилися з тим, хто стане заміною для Лучано Спаллетті.

Після того, як у стані Наполі офіційно підтвердили про відхід Лучано Спаллетті з посади головного тренера, боси італійського клубу знаходяться у пошуках нового керманича.

Як повідомляє IlMatino, на даний момент неаполітанці визначились із двома головними кандидатурами, які можуть очолити клуб.

Мова йде про Крістофа Галтьє, який ризикує залишити посаду головного тренера Парі Сен-Жермен, а також про Руді Гарсію, який навесні залишив Ан-Наср із Саудівської Аравії.

Відзначається, що з Руді Гарсією вже особисто провів розмову президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс, який напередодні говорив про те, що пошуки нового керманича першої команди потребують часу.

Раніше повідомлялося, що призначення Крістофа Галтьє також розглядає Марсель.