Італія

Президент Наполі висловився про пошуки нового головного тренера.

Після того, як у стані Наполі офіційно підтвердили про відхід Лучано Спаллетті з посади головного тренера, боси італійського клубу розпочали пошуки нового керманича.

Президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс розповів, як відбувається процес пошуку нового головного тренера клубу.

"На це потрібен час. Холодні голови та терпіння. Зараз давайте насолоджуватися святкуванням.

У нас буде цілий червень, щоб відпочити, озброїтися потрібною зброєю і зіткнутися з цією проблемою, яку ми вже вирішували багато разів.