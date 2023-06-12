Італія

Римляни бажають зберегти нападника.

Нападник Роми Пауло Дібала дуже добре проявив себе в цьому сезоні, тому не дивно, що він привернув достатньо уваги інших клубів.

Керівництво римлян дуже стурбоване тим фактом, що в контракті аргентинця є клаусула, та хоче прибрати її, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Наразі іноземні клуби можуть придбати Дібалу за 12 мільйонів євро, а італійські — за 20 мільйонів євро.

У цьому сезоні Пауло Дібала провів за Рому 38 поєдинків, у яких він забив 18 голів та віддав вісім результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дібала не отримував жодних дзвінків або пропозицій із Саудівської Аравії.