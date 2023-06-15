Італія

Минулого сезону іспанець провів в італійській Серії В.

Півзахисник Комо Сеск Фабрегас найближчим часом може оголосити про завершення професійної кар'єри. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 36-річний іспанець має ще один рік контракт з клубом з італійської Серії В, але незабаром він може повісити бутси на цвях.

Минулого сезону Фабрегас провів 17 матчів, у яких відзначився двома результативними передачами.

До Комо Фабрегас виступав за Арсенал, Челсі, Барселону та Монако. Також на його рахунку 110 матчів у складі збірної Іспанії, в яких він забив 15 голів та віддав 36 асистів.