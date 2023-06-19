Італія

Тренер спробує закріпити у еліті новачка чемпіонату.

Повідомляється, що Еусебіо Ді Франческо погодив умови з нещодавнім новачком Фрозіноне, замінивши Фабіо Гроссо, який пішов.

Переможець чемпіонату світу 2006 року повернув клуб у вищий дивізіон після перемоги в Серії B цього сезону, випередивши Дженоа, що посіла друге місце, на сім очок . Гроссо вирішив не продовжувати свій контракт із Фрозіноне, повідомивши про це через текстове повідомлення, що змусило клуб знайти заміну.

Ді Франческо швидко став одним із фаворитів на цю посаду, оскільки все ще залишався без роботи після свого короткого періоду з Вероною у 2021 році.

Як повідомив Джанлука Ді Марціо, Ді Франческо майже досяг повної домовленості з директором Фрозіноне Гвідо Анджелоцці, який бажає бачити на цій посаді нового головного тренера.

Колись високо оцінений тренер Ді Франческо показав хороші результати в Сассуоло, перш ніж перейти в Рому в 2017 році. Він вивів клуб до півфіналу Ліги чемпіонів, але був звільнений у 2019 році, що поклало початок важкому періоду для тренера. Короткі періоди послідували у Сампдорії, Кальярі та Вероні, і його статус швидко впав.