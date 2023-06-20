Італія

Команда буде шукати влітку нового наставника.

Лечче оголосив про своє рішення розлучитися з головним тренером Марко Бароні після того, як не вдалося домовитися про новий контракт.

59-річний італійський тренер очолив команду Апулії ще в липні 2021 року та повернув їх до Серії А у своєму дебютному сезоні. Другий рік його керівництва показав, що Джаллороссі фінішували 16-ми, на п'ять очок випередивши Еллас Верону, якій довелося битися за збереження прописки в матчі плей-оф.

Бароні провів 80 матчів протягом двох років на чолі Лечче, набираючи в середньому 1,41 очка за матч, здобув 29 перемог і 26 нічиїх.

Як оголосив Лечче, клуб не зміг домовитися про новий контракт з Бароні, тому вирішив розлучитися з тренером. Йому запропонували нову однорічну угоду зі збільшенням зарплати, але це було відхилено, що призвело до завершення переговорів.

"Після зустрічей між клубом і тренером Марко Бароні та його агентом було оголошено, що сторони не досягли згоди щодо продовження контрактних відносин, які завершуються 30 червня.

Пропозиція клубу продовжити відносини ще на рік із збільшенням економічної частини на користь тренера та його штабу не була прийнята.

Після двох надзвичайних років, протягом яких було досягнуто підвищення в Серію А та збереження прописки у вищому дивізіоні, стосунки між клубом та Марко Бароні завершуються з великим спокоєм.

Велике спасибі тренеру та його команді за відданість і професіоналізм, продемонстровані протягом цього успішного дворічного періоду".

Повідомляється, що Бароні вів перемовини про те, щоб очолити Еллас Верону, яка цього сезону ледве забезпечила собі місце в Серії А.