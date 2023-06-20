Італія

Український хавбек може вирушити до Греції.

Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Греції. Про це повідомляє Sportitalia.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного українця зацікавлений ПАОК, де допомогти підписати футболіста може технічний директор Жозе Боту, який працював із ним у донецькому Шахтарі.

Минулий сезон Коваленко провів за Спецію на правах оренди. За команду, яка за підсумками сезону вилетіла до Серії А, Віктор провів 20 матчів, відзначившись одним асистом.

ПАОК, у якому під керівництвом Развана Луческу виступає колишній гравець Шахтаря Тайсон, посів четверте місце у грецькій Суперлізі.