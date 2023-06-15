Італія

Українець не потрібен італійському клубу.

Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко, який наразі перебуває в оренді в Спеції, може бути проданий своїм клубом цього міжсезоння. Про це пише TuttoAtalanta.

За інформацією джерела, український хавбек не зумів вразити своєю майстерністю тренера Аталанти Джан П'єро Гасперіні. Віктор не продемонстрував стабільної гри в Серії А. Його досить часто переслідували травми.

Нагадаємо, що у 2021 році Коваленко менш ніж на мільйон євро перейшов в Аталанту із Шахтаря.

Цього сезону Віктор відіграв 20 матчів за Спецію у всіх турнірах. Він віддав одну гольову передачу. Спеція разом із Коваленком удома програла Вероні у матчі плей-оф за участь у чемпіонаті Італії з рахунком 1:3.