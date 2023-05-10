Італія

Футболіст уникнув серйозної травми, але на відновлення потрібен час.

Вінгер Наполі Ірвінг Лосано не зможе допомогти своїй команді наприкінці нинішнього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

27-річний мексиканець отримав травму у матчі проти Фіорентини у Серії А, після чого був замінений.

Була підозра, що він може мати розрив хрестоподібних зв'язок коліна, але за результатами обстеження з'ясувалося, що у нього розтягнення зв'язок коліна другого ступеня.

Найближчим часом для Ірвінга буде складено план відновлення, але кінцівку сезону він пропустить.

У нинішньому сезоні Лосано провів 41 матч, у яких забив чотири м'ячі та віддав чотири результативні передачі.

В останніх матчах сезону Наполі зіграє проти Монци, Інтера, Болоньї та Сампдорії.