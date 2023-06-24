Італія

Хорватський футболіст

Контракт Марцело Брозовича з Інтером добігає кінця, тому хорватському футболісту потрібно прийняти рішення щодо свого майбутнього.

Він має пропозицію з Саудівської Аравії, проте викликає інтерес з боку Барселони.

Як повідомляє SportItalia, агенти Марцело Брозовича тиснуть на нього, щоб той прийняв пропозицію з Саудівської Аравії, адже хочуть заробити великі гроші на угоді.

Втім, хорватський півзахисник не поспішає та хоче стати гравцем Барселони.

У сезоні-2022/23 у чемпіонаті Італії Брозович провів 28 матчів: на його рахунку три голи та п'ять асистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Брозович також може перейти до представника чемпіонату Англії — Ньюкаслу.