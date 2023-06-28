Мілан підсилився голкіпером.
Марко Спортьєлло, сайт Мілана
28 червня 2023, 12:26
Мілан на своєму офіційному сайті повідомив про підписання голкіпера Аталанти Марко Спортьєлло. Трансфер відбувся на правах вільного агента.
Контракт голкіпера набуде чинності з 1 липня поточного року і розрахований на чотири сезони. Він виступатиме під 57-м номером.
31-річний голкіпер зіграв у минулому сезоні 15 матчів за Аталанту, пропустив 21 гол і два матчі відіграв "на нуль".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мілан хоче підписати Амрабата як заміну Тоналі.