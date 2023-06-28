Італія

В чемпіонатах Італії заборонено використовувати цей номер.

Міністерство внутрішніх справ, Міністерство спорту та Федерація футболу Італії (FIGC) заборонили футболістам використовувати на футболках 88-й номер. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport. Відповідне рішення ухвалили у рамках кампанії боротьби з антисемітизмом у футболі.

Річ у тім, що число 88 у колах радикальних націоналістів може означати закодоване нацистське вітання "Хайль Гітлер", тому що обидва слова німецькою мовою починаються з восьмої літери алфавіту - H.

Крім того, спортсменів зобов'яжуть використати "недискримінаційні формулювання" під час публічних виступів. У рамках заходів також буде визначено порядок переривання матчу через прояв антисемітизму.

Минулого сезону в Серії А під номером 88 грали чотири футболісти: Матеуш Прашелік (Верона), Тома Рінкон (Сампдорія), Тома Башич (Лаціо) та Маріо Пашаліч (Аталанта).