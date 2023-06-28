Україна

Наставник Вереса очікує запеклої боротьби.

Головний тренер Вереса Сергій Лавриненко поділився очікуваннями перед стартом нового сезону.

"Новий сезон буде ще цікавішим. Усі команди посилюються. Новачки УПЛ — також дуже потужні. Фінансово потужні. Тому конкуренція буде максимальною. Ми цю конкуренцію хочемо вигравати у суперників і робитимемо усе, щоб фінішувати якнайвище у турнірній таблиці", - цитує наставника офіційний сайт народного клубу.

На посаді наставника Вереса Лавриненко змінить Юрія Вірта, який після перемоги над Металургом Запоріжжя оголосив про відставку.