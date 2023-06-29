Італієць мріє потрапити у туринський клуб.
НІКОЛО ДЗАНЬОЛО - GETTY IMAGES
29 червня 2023, 09:25
Півзахисник Галатасарая Ніколо Дзаньоло
зізнався, що дуже хотів би перейти в туринський Ювентус.
"В Галатасараї у мене все відмінно. Я готовий до будь-якого рішення. Я завжди вболівав за Ювентус, це топ клуб, і я б хотів грати за нього.
Якщо варіант з Юве всіх влаштує – відмінно. Якщо ні, залишуся в Галатасараї, де мені дуже комфортно", - цитує гравця La Gazzetta dello Sport.
У липні Дзаньоло виповнюється 24 роки, і він провів 12 матчів за збірну Італії, забив два голи.