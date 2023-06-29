Італія

Італієць мріє потрапити у туринський клуб.

Півзахисник Галатасараязізнався, що дуже хотів би перейти в туринський Ювентус.

"В Галатасараї у мене все відмінно. Я готовий до будь-якого рішення. Я завжди вболівав за Ювентус, це топ клуб, і я б хотів грати за нього.



Якщо варіант з Юве всіх влаштує – відмінно. Якщо ні, залишуся в Галатасараї, де мені дуже комфортно", - цитує гравця La Gazzetta dello Sport.

У липні Дзаньоло виповнюється 24 роки, і він провів 12 матчів за збірну Італії, забив два голи.