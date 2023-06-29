U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 28 червня 2023 року, 21:45.

Збірна Італії в матчі третього туру групового етапу молодіжного Євро-2023 не змогла забезпечити належний результат у грі проти Норвегії, тому посіла підсумкову третю сходинку квартету D і залишила розіграш турніру.

Команди в першому таймі провели запеклий та напружений двобій, проте голами так ніхто й не відзначався.

Цю прикрість удалось виправити вже після перерви, коли норвежці раптово вийшли вперед за рахунку, що в такому випадку означало переміщення суперників на третю сходинку, незалежно від результату паралельної гри за участі Швейцарії та Франції через більшу кількість голів у "Наті".

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Італія U-21 — Норвегія U-21 у матчі групового етапу ЄВРО-2023:

Італія U-21 — Норвегія U-21 0:1

Гол: Ботгейм, 65.

Італія: Карнесекі — Скальвіні (Канчельєрі, 76), Ловато, Околі — Парізі, Річчі, Тоналі, Ровелла (Міретті, 71), Белланова (Камб'язо, 71) — Ньйонто (Камб'ягі, 62), Пеллегрі (Коломбо, 62).

Норвегія: Классон — Вольфе (Камансі, 81), Даланн, Геггейм, Себулонсен — Сейде (Сахрауї, 70), Гове, Кітолано (Зафейріс, 81), Ев'єн (Нуса, 58) — Ботгейм, Джатта (Бобб, 58).

Попередження: Річчі, Канчельєрі — Ев'єн.