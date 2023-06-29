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Десятка переходів вільних агентів, які не проявили себе в нових клубах.

Клубам можна зробити нагадування: безкоштовно — це не завжди вигідно. Особливо, якщо враховувати, що часто вільні агенти отримують хороші контракти з високою заробітною платою — тільки так можна переконати гравця обрати саме ваш клуб. Але дуже часто це тільки про гроші, але не про футбол. Звісно, багато випадків, коли футболіст банально не адаптується та не заграє.

Отже, до вашої уваги десятка цікавих та гучних трансферів вільних агентів, які ніяк себе не проявили.

Сол Кемпбелл (Портсмут — Ноттс Каунті, 2009)

Колишній центральний захисник Тоттенгема та Арсенала Кемпбелл приєднався до Ноттс Каунті з Другої ліги за вражаючим п'ятирічним контрактом після закінчення терміну його угоди в Портсмуті. "Сороки" щойно перейшли до консорціуму мільярдерів, що базується на Близькому Сході, який призначив колишнього тренера збірної Англії Свена-Горана Ерікссона директором із футболу та мав амбіції вивести Каунті до Прем'єр-ліги.

Із переходом до Ноттс Каунті пов'язували Павела Недведа, Крістіана В'єрі, Патріка Вієйра і навіть Девіда Бекхема, проте це було надто добре, щоб бути правдою. Так і виявилось.

Кемпбелл провів лише один матч за Ноттс Каунті, після чого залишив клуб через 29 днів після підписання п'ятирічного контракту. У інтерв'ю Сол розповів, що розчарований клубом: йому обіцяли, що він буде не останньою зіркою в клубі, але англієць швидко усвідомив, що його обдурили і чекати на іменитих новачків і виконання озвучених амбіцій не варто.

Оуен Гаргрівз (Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті, 2011)

Чотири титули Бундесліги з мюнхенською Баварією, медаль переможця Прем'єр-ліги з Манчестер Юнайтед та Ліга чемпіонів з обома клубами: трофеям Гаргрівза могли б позаздрити багато хто.

Улітку 2011 року він залишив МЮ після закінчення терміну його контракту, але "довів" свою фізичну форму серією відеороликів на YouTube. Здається цього достатньо, щоб переконати Сіті в тому, що вони повинні запропонувати гравцеві збірної Англії річний контракт.

Як виявилося, це був слушний час, щоб змінити червоний колір на голубий — Манчестер Сіті виграв свій перший титул у найвищому дивізіоні за 44 роки.

На жаль для Гаргрівза, він зіграв лише один матч у Прем'єр-лізі — недостатньо, щоб завоювати собі медаль переможця.

Віктор Вальдес (Барселона – Манчестер Юнайтед, 2015)

Розрив передньої хрестоподібної зв'язки призвів до передчасного завершення кар'єри Вальдеса в Барселоні в 2014 році, коли воротар уже оголосив, що не продовжуватиме контракт з каталонським клубом.

Після тренувань із Манчестер Юнайтед, клуб запропонував вільному агенту контракт у січні 2015 року.

Іспанець збирався бути лише дублером співвітчизника Давіда де Хеа, але його фактично вигнали з Олд Траффорд лише через шість місяців після того, як нібито він відмовився від участі в грі за резервістів. Прихід влітку 2015 Серхіо Ромеро теж не допоміг.

Ніколя Анелька (Шанхай Шеньхуа – Вест Бромвіч, 2013)

Після виступів у Арсеналі, Ліверпулі, Манчестер Сіті, Болтоні та Челсі, Анелька зробив Вест Бромвіч своїм шостим роботодавцем у Прем'єр-лізі після відходу з Шанхай Шеньхуа у 2013 році.

Суперечності переслідували француза протягом усієї його кар'єри, і Анелька незабаром продемонстрував, що не вибрав спокійнішого життя у віці 34 років: нападник відсвяткував гол у ворота Вест Гема, виконавши жест кнелі, вітання, яке пов'язане з антисемітизмом.

Дискваліфікований та оштрафований ФА, Анелька більше ніколи не грав за "дроздів".

Роберт Пірес (Вільярреал — Астон Вілла, 2010)

Колишній гравець Арсеналу Пірес повернувся до англійського футболу через чотири роки після від'їзду з північного Лондона, і Астон Вілла підписала з ним шестимісячний контракт у листопаді 2010 року.

На той час 37-річний переможець чемпіонату світу втратив свої найкращі якості, і, звичайно ж, не зміг справити великого враження в жодному зі своїх дев'яти матчів у Прем'єр-лізі за команду Жерара Ульє.

Майкл Оуен (Манчестер Юнайтед — Сток Сіті, 2012)

Оуен приєднався до Сток Сіті після відходу з Олд Траффорд у 2012 році, і постійна ігрова практика, мабуть, була на першому місці для нього. Проте травма підколінного сухожилля, отримана на початку його перебування на стадіоні "Британія", виявилася прикрою невдачею, і після цього Оуену була важко витіснити Пітера Крауча зі складу Тоні Пуліса.

Колишній нападник Ліверпуля не вийшов у стартовому складі в жодному матчі АПЛ за "поттерс", зігравши лише 8 ігор. За цей час Майкл забив один гол і влітку 2013 вирішив завершити кар'єру.

Жозе Босінгва (Челсі — КПР, 2012)

І справді, провальний перехід, хоча очікування від Босінгва були великі — адже він тільки-но виграв Лігу чемпіонів з Челсі в 2012 році трьома місяцями раніше.

Гол у другому матчі за КПР натякав на майбутні позитивні події, але незабаром стало ясно, що португалець не ідеальна людина для боротьби за право залишитися в АПЛ: правий захисник відмовився сидіти на лаві запасних під час грудневого дербі з Фулгемом (оштрафований на двотижневу зарплату: 130 тисяч фунтів стерлінгів), а пізніше він розлютив уболівальників своїм сміхом після нульової нічиєї з Редінгом, що підтвердила виліт КПР вже в квітні.

Джо Коул (Челсі – Ліверпуль, 2010)

Стівен Джеррард говорив: "Мессі може робити дивовижні речі, але все, що він може робити, Джо може робити не гірше, якщо не краще", — сказав капітан Ліверпуля після того, як клуб підписав колишнього футболіста Челсі, запропонувавши йому контракт на чотири роки із заробітною платою в 90 тисяч фунтів на тиждень.

"Мені дуже хочеться, щоб Джо отримав нагороду Гравець року цього сезону", — доповнив свій коментар Стівен.

Заради справедливості, Джеррард навряд чи був єдиним, хто пророкував Коулу великі успіхи в Мерсісайді. Але гравець збірної Англії так і не оговтався після того, як був вилучений під час свого дебюту в лізі — у сезоні-2010/11 у Прем'єр-лізі буде лише дев'ять матчів, частково винні незначні травми — і його відправили в оренду до Лілля всього через 13 місяців після прибуття.

Ян Раш (Ліверпуль — Лідс, 1996)

Після того, як його другий період у Ліверпулі добіг кінця влітку 1996 року, Раша підписав Лідс, який щойно посів тринадцяте місце в Прем'єр-лізі.

Валлієць, якому тоді було 34 роки, вже був не тим, що раніше, але "вайтс" усе ще були впевнені, що його "смертоносні інстинкти" залишилися незмінними.

Але це виявилося не так: Раш забив лише три голи у 43 матчах, перш ніж перейти до Ньюкаслу після завершення сезону.

Марк Боснич (Манчестер Юнайтед — Челсі, 2001)

Незважаючи на те, що Сер Алекс Фергюсон вважав, що Боснич "жахливо ставиться до справи", він підписав його повторно в 1999 році, через вісім сезонів після того, як він залишив "червоних дияволів" і перейшов до Астон Вілли. Однак прихід Фабьєна Бартеза призвів до відходу австралійця у 2001 році. Потім Челсі запропонував йому контракт на 18 місяців, щоб той конкурував із Карло Кудічіні за роль №1 на Стемфорд Бридж.

Але після всього 11 виступів у всіх турнірах з тодішнім 30-річним футболістом Челсі розірвав контракт через провал тесту на наркотики в 2002 році. Боснич наполягав, що він невинний: нібито в його напій у лондонському нічному клубі підсипали кокаїн.

"Це був жахливий час. У мене були підозри щодо того, як все це сталося, але я просто відпустив ситуацію", — сказав Боснич.

За матеріалам FourFourTwo.