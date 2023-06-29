Італія

Португальця покарали за довгий язик.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью дискваліфікований на 10 матчів Серії А за висловлювання на адресу арбітра матчу з Монцою (1:1) у 33-му турі минулого чемпіонату, повідомляє theathletic. Його також оштрафували на 50 000 євро. Рома теж заплатить аналогічний штраф.

Після нічиєї Роми проти Монци в травні Моурінью сказав, що Кіффі був найгіршим арбітром, якого він бачив. 60-річний гравець також розповів, що носив мікрофон під час матчу, щоб "захиститися" від Кіффі.

Нагадаємо, Моурінью отримав дискваліфікацію на 4 єврокубкові матчі через образи арбітра.